Corriere dello Sport: “Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il mercato di gennaio entra nel vivo, e diversi club di Serie A si muovono per rinforzare le proprie rose. Ecco le ultime novità, riportate oggi dal Corriere dello Sport.

Lecce: Hysaj resta l’obiettivo principale

Il Lecce continua a puntare su Elseid Hysaj, 30enne terzino della Lazio ed ex Napoli. Il club salentino non perde le speranze e lavora per superare l’ostacolo rappresentato dall’alto ingaggio del giocatore albanese, in scadenza nel 2026. Tra le soluzioni ipotizzate, c’è quella di una spalmatura dell’ingaggio con relativo rinnovo del contratto, che permetterebbe di avvicinare le parti.

Udinese: Selvik è arrivato

Novità anche in casa Udinese, dove il portiere norvegese Egil Selvik, 27 anni, ha svolto ieri le visite mediche a Villa Stuart. Selvik, in attesa del rientro di Maduka Okoye, si contenderà il posto con Razvan Sava. Intanto, i friulani stanno sondando il mercato per un rinforzo in difesa: il terzino del Brentford, Mads Roerslev, 25 anni, è un nome caldo sul taccuino della dirigenza.

Cagliari: si cerca un attaccante

Il Cagliari è a caccia di un attaccante per affiancare Roberto Piccoli o, all’occorrenza, sostituirlo. Tra i nomi seguiti ci sono Eldor Shomurodov, 29 anni, conteso anche da Venezia ed Empoli, e Cyriel Dessers, ex Cremonese ora ai Rangers. Per il belga, naturalizzato nigeriano, ci sono spiragli per un trasferimento in questa finestra di mercato, con i sardi che monitorano la situazione.

Torino: obiettivo Casadei e attenzione su Beto

Anche il Torino è attivo sul mercato. Il club granata ha riaperto i contatti con il Chelsea per Cesare Casadei, talentuoso centrocampista 21enne, considerato uno dei principali obiettivi. Sul tavolo c’è un’offerta di circa 12 milioni di euro. Per l’attacco, i granata continuano a seguire Beto, 26 anni, dell’Everton, e Arthur Cabral del Benfica. Nei giorni scorsi è stato offerto anche Christian Kouame della Fiorentina, ma il classe ‘97 potrebbe finire a Venezia o Genoa per un possibile ritorno.

Genoa: Vogliacco al Parma dopo la sfida di domenica

Per il Genoa, Alessandro Vogliacco è pronto a lasciare la Liguria per trasferirsi al Parma. L’accordo tra le due società è stato già trovato, ma le firme arriveranno all’inizio della prossima settimana, dopo la sfida tra le due squadre prevista per domenica.

Marsiglia e Milan su Belahyane

Infine, il centrocampista del Verona, Reda Belahyane, 20 anni, continua a essere al centro di attenzioni importanti. Il Marsiglia sta monitorando da vicino il suo futuro, mentre anche il Milan ha mostrato grande interesse. Il Verona è disposto a valutare offerte in linea con il valore del giocatore