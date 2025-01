Gds: “Palermo, il mercato (per ora) non decolla. Gytkjaer stuzzica-rebus Gomes”

Il mercato del Palermo non è ancora decollato. Come riportato oggi da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club rosanero non ha effettuato movimenti significativi in entrata o in uscita, fatta eccezione per il giovane portiere Nespola, mandato in prestito alla Flaminia in Serie D. La prima settimana di mercato è stata dedicata alle valutazioni della nuova direzione tecnica, con l’obiettivo di identificare le mosse necessarie per migliorare la rosa.

Obiettivo Gytkjaer per l’attacco

Il principale obiettivo è un attaccante esperto, e il nome più caldo sul taccuino del ds Carlo Osti è quello di Christian Gytkjaer, centravanti danese classe 1990 in uscita dal Venezia. In questa stagione, Gytkjaer ha raccolto 14 presenze tra campionato e Coppa Italia, ma solo tre da titolare, per un minutaggio complessivo di 330 minuti.

Nonostante lo scarso utilizzo, il giocatore ha dimostrato esperienza e vena realizzativa nelle stagioni precedenti. Protagonista nella promozione del Venezia in Serie A, con undici gol in campionato e uno decisivo nei playoff, aveva già ottenuto un’altra promozione con il Monza nella stagione 2021/2022, segnando cinque reti negli spareggi e nove nella regular season. Gytkjaer rappresenterebbe un’alternativa di esperienza agli attaccanti già presenti, con caratteristiche diverse e capacità di integrarsi con i compagni di reparto.

Cessioni in vista

Sul fronte delle uscite, il club valuta diverse operazioni. Ariò Saric sembra destinato a tornare in Turchia, con il Bodrumspor in pole per assicurarsi il centrocampista bosniaco, nonostante gli interessi provenienti dalla Serie B italiana. Situazione diversa per Claudio Gomes: il francese è attratto dalla Serie A e ha diversi estimatori anche all’estero, ma per ora non ci sono offerte concrete sul tavolo. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai due milioni di euro.

Anche Appuah, giovane esterno francese, potrebbe lasciare il Palermo per tornare in patria in prestito, mentre Dionisi punta a trattenere Vasic, nonostante un sondaggio recente della Sampdoria. Sul fronte difensivo, Peda e Buttaro potrebbero partire in prestito o a titolo definitivo, liberando spazio per nuovi innesti, con un mix di giocatori esperti e giovani promesse.

Di Chiara resta un’opzione per la fascia sinistra

Per il ruolo di terzino sinistro, resta viva la pista che porta a Gianluca Di Chiara del Parma, che potrebbe rappresentare un rinforzo importante per la batteria difensiva.