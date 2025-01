Gds: “Palermo, Le Douaron e Brunori per provare a sbloccare l’attacco”

I nove gol segnati dal Palermo nelle ultime due gare casalinghe contro il Modena restano un ricordo fresco, ma difficilmente replicabile nella sfida di domenica. Come riportato oggi da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, per ritrovare uno show offensivo, i rosanero dovranno risolvere i problemi che hanno caratterizzato l’attacco dall’arrivo di Alessio Dionisi in panchina.

Nonostante un passato brillante di Dionisi con Empoli e Sassuolo, il reparto avanzato del Palermo ha totalizzato appena 20 reti in altrettante partite. Un rendimento insufficiente per una squadra che punta a una svolta nella seconda metà della stagione.

Brunori e Le Douaron al centro del progetto

Per il match contro i «canarini», Dionisi dovrebbe affidarsi al tandem Brunori-Le Douaron. Il primo è stato tra i migliori nella vittoria contro il Bari e nella sfida al Cittadella, nonostante un’influenza gli avesse impedito di partire titolare in Veneto. Tornato al centro dei piani rosanero dopo un periodo complicato, Brunori è chiamato a un cambio di passo: finora ha segnato solo un gol su rigore contro la Juve Stabia, un bottino decisamente al di sotto delle aspettative.

Le Douaron, invece, verrà schierato sulla linea dei trequartisti. L’ex Brest ha mostrato segnali positivi a dicembre, totalizzando due gol e un assist in tre partite prima del flop contro il Cittadella. Adesso, con la fiducia del tecnico, sarà chiamato a garantire continuità di prestazioni e gol per giustificare i quattro milioni spesi per il suo acquisto.

Henry e la fatica di imporsi

Più difficile appare la risalita di Henry, utilizzato in tutte le 20 gare di campionato ma con appena due reti all’attivo. Nonostante la generosità nel gioco di squadra, il francese dovrà incidere di più in zona gol per ambire a un posto da titolare.

Numeri preoccupanti in attacco

La stagione attuale segna un netto calo nella capacità realizzativa del Palermo rispetto al passato. Nel 2023/24, Brunori e compagni avevano segnato tre o più gol in 11 partite su 38, mentre quest’anno ci sono riusciti solo due volte, contro Juve Stabia e Südtirol. Al «Barbera» la situazione è ancora più critica, con appena due gol realizzati contro Reggiana e Spezia, entrambe vittorie per 2-0.

Eppure, i dati mostrano un Palermo tra le squadre più attive in Serie B per tiri tentati (113, il primo dato assoluto) e tiri in porta (93, terzi in classifica). Il problema sembra risiedere nella mancanza di precisione, lucidità o semplicemente nella sfortuna, che hanno impedito ai rosanero di trasformare le occasioni in gol.

La sfida contro il Modena

Domenica contro il Modena, il Palermo avrà l’occasione di iniziare una nuova fase della stagione. Con 18 partite ancora a disposizione, ogni gara e ogni gol peseranno sempre di più. Per fare la differenza, serviranno un Brunori incisivo come in passato e un Le Douaron capace di confermare il suo valore.