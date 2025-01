Corriere dello Sport: “Asta per Borrelli? Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il Pisa si muove sul mercato per sostituire Pietro Beruatto, ceduto in prestito alla Sampdoria, e il portiere Nicolas Andrade, anch’egli in partenza verso il club blucerchiato. Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, i nerazzurri stanno valutando l’opzione Ivan Turitsov, terzino bulgaro del CSKA Sofia, capace di giocare su entrambe le fasce e all’occorrenza anche da centrale.

Sono già definiti, invece, gli arrivi di Antonio Candela e Henrik Meister. Per il terzino proveniente dal Venezia, l’accordo prevede un diritto di riscatto compreso tra 2 e 2,5 milioni di euro, mentre per l’attaccante del Rennes si parla di un’operazione che potrebbe toccare i 7 milioni di euro. Meister si trova già a Pisa per svolgere le visite mediche. Col Venezia è in corso anche una trattativa per il trasferimento di Nicholas Bonfanti, centravanti classe 2003.

Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano, la Juve Stabia non intende privarsi facilmente di Andrea Adorante e Francesco Folino, mentre la difesa del Pisa verrà rinforzata con l’arrivo di Danilo Quaranta dall’Ascoli. A fare il percorso inverso dovrebbe essere Marco Meli, centrocampista classe 2000. Gregorio Morachioli, invece, è stato tolto dal mercato, mentre per Gennaro Borrelli, attaccante del Brescia, c’è anche l’interesse della Sampdoria.

Il Sudtirol non si ferma: ieri è stato ufficializzato l’ingaggio di Marius Adamonis, portiere arrivato in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Lo Spezia, invece, punta su Alessandro Seghetti del Perugia, ma l’attaccante resterebbe in Umbria fino al termine della stagione. Ufficiale il trasferimento di Gabriele Artistico al Cosenza, arrivato dalla Juve Stabia via Lazio, mentre Antonino La Gumina si è unito al Bari in prestito dalla Sampdoria con diritto di riscatto.

Tra gli altri movimenti di mercato segnalati oggi dal Corriere dello Sport, la rescissione di Sydney van Hooijdonk, che lascia ufficialmente il Cesena. Matteo Piacentini, difensore seguito da Triestina, Vicenza e Audace Cerignola, per ora resta in bianconero. La Reggiana, sfumato Raimondo, vira su Manuel De Luca, mentre in uscita c’è Orji Okwonkwo. Il Vicenza valuta Riccardo Fiamozzi per la fascia, mentre Elvis Kabashi ha richieste in Serie C. Sul fronte difensivo, il Bologna tratta con la Salernitana per Joaquin Sosa, mentre il Torino è tornato alla carica per Kristian Thorstvedt, offrendo Adrien Tameze al Sassuolo come contropartita. Infine, Fabrizio Caligara è nel mirino dello Spezia.