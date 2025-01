Corriere dello Sport: “Palermo, tempo di cessioni”

Dario Saric è pronto a tornare in Turchia. La prossima destinazione del centrocampista, in uscita dal Palermo, dovrebbe essere il Bodrumspor, club che milita nella massima serie turca. Per il nazionale bosniaco, seguito in Serie B da squadre come Salernitana, Sampdoria e Frosinone, si tratterebbe della seconda esperienza in Turchia dopo il prestito della scorsa stagione all’Antalyaspor.

Come riportato oggi da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la partenza di Saric, unita all’incertezza legata al futuro di Claudio Gomes – tentato dal salto in Serie A – obbligherà il ds Carlo Osti a effettuare valutazioni approfondite. Il centrocampo del Palermo avrà bisogno di rinforzi per garantire solidità, ma l’attenzione dovrà essere rivolta anche alla difesa, dove si rendono necessari interventi per riequilibrare numericamente la rosa. Alcuni giocatori, infatti, non rientrano nei piani di Alessio Dionisi.

In uscita c’è il terzino Buttaro, mentre per quanto riguarda i centrali, uno tra Peda e Nedelcearu lascerà probabilmente il club. Il polacco classe 2002 sembra il più vicino a cambiare maglia: il Foggia è interessato al suo profilo e potrebbe accoglierlo in prestito. Una soluzione che consentirebbe al giovane difensore di trovare maggiore visibilità e di mantenere il proprio posto nel giro della Nazionale.

Simile il destino di Appuah, l’esterno offensivo francese di 20 anni, arrivato la scorsa estate sotto la gestione di Morgan De Sanctis. Anche per lui si prospetta un trasferimento a titolo temporaneo: ha bisogno di minuti in campo per crescere e dimostrare il suo potenziale.