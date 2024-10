Serie A: il Monza espugna il “Bentegodi”, Hellas Verona battuto 0-3. La classifica aggiornata

Il Monza si impone con un convincente 3-0 in trasferta contro il Verona, grazie a una prestazione solida e a una doppietta di Dany Mota, supportata dal gol finale di Bianco. La squadra di Palladino dimostra ancora una volta il suo grande potenziale, portando a casa tre punti preziosi che consolidano la loro posizione in classifica.

Il primo tempo: Monza subito in vantaggio

Il match si è messo subito sui binari giusti per il Monza, che al 9′ si è portato in vantaggio grazie a una splendida conclusione di Dany Mota. L’attaccante portoghese ha ricevuto un assist preciso e, con una girata al volo, ha battuto il portiere del Verona, portando i biancorossi avanti. Dopo il gol, il Monza ha gestito la gara con autorità, lasciando pochi spazi ai padroni di casa, che faticavano a costruire azioni pericolose.

Il Verona ha tentato di reagire, ma la difesa del Monza, ben organizzata, è stata impeccabile nel chiudere ogni varco. Nonostante alcuni tentativi dei gialloblù, il primo tempo si è chiuso con il Monza in vantaggio per 1-0.

Il secondo tempo: Mota raddoppia e Bianco chiude i giochi

Nella ripresa, il Verona ha provato a spingere maggiormente per trovare il pareggio, ma senza successo. Al 74′, ancora Dany Mota ha colpito, firmando la sua doppietta personale con un gol di rapina su una disattenzione difensiva del Verona. Questo secondo gol ha tagliato le gambe ai padroni di casa, che non sono riusciti a trovare una reazione efficace.

Il Monza ha continuato a dominare il campo e, al 79′, ha messo definitivamente in cassaforte la partita con il gol del giovane Bianco, che ha approfittato di un errore della difesa veronese per insaccare il pallone in rete e chiudere il match sul 3-0.

Ecco la classifica aggiornata:

Napoli – 19

Inter – 17

Juventus – 16

Milan – 14

Fiorentina – 13

Atalanta – 13

Lazio – 13

Udinese – 13

Torino – 11

Roma – 10

Empoli – 10

Bologna – 9

Verona – 9

Como – 9

Cagliari – 9

Monza – 7

Parma – 7

Genoa – 6

Lecce – 5

Venezia – 4