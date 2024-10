Serie A: Monza avanti di un gol a Verona all’intervallo

Il primo tempo di Verona-Monza si è chiuso con Monza in vantaggio per 1-0 grazie a una splendida rete di Dany Mota al 9′. La partita è stata finora molto equilibrata, con entrambe le squadre che hanno cercato di imporsi sul piano fisico e tattico.

La partita è iniziata subito con un ritmo piuttosto intenso. Monza si è resa pericolosa fin dai primi minuti, e al 9′ è arrivato il gol che ha sbloccato la partita: Dany Mota ha realizzato una bellissima rete con una girata al volo dal limite dell’area, spedendo il pallone all’angolino basso di sinistra, su assist di Gianluca Caprari. Questo ha permesso al Monza di portarsi in vantaggio e di gestire meglio il possesso palla nei minuti successivi.

Il Verona ha cercato di rispondere, affidandosi soprattutto alle iniziative di Ondrej Duda, che ha provato più volte a mettere palloni pericolosi in area avversaria. Tuttavia, la difesa del Monza, ben organizzata, ha retto bene, neutralizzando le occasioni create dai padroni di casa. Al 23′, Daniele Ghilardi è andato vicino al gol per il Verona con un colpo di testa su calcio d’angolo, ma Stefano Turati è stato bravo a respingere.

Il Monza, dal canto suo, ha sfruttato le ripartenze rapide, cercando di raddoppiare. Dany Mota è stato uno dei giocatori più attivi, rendendosi pericoloso in diverse occasioni con i suoi dribbling e tentativi di cross in area. Il Verona ha però continuato a spingere, guadagnando diversi calci d’angolo, ma senza riuscire a trovare il varco giusto per pareggiare.

Nel finale di tempo, il gioco si è fatto più duro, con due cartellini gialli estratti dall’arbitro: uno per Jackson Tchatchoua del Verona al 35′ e uno per Andrea Carboni del Monza al 41′, entrambi per interventi ruvidi. Questo ha testimoniato l’agonismo e la determinazione delle due squadre nel voler ottenere un risultato positivo.