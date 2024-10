Tuttosport: “Balotelli resta sul mercato”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul Balotelli.

Andrea Pinamonti, con la sua doppietta decisiva contro il Bologna, ha attirato l’attenzione di tutti, persino del suo amico Mario Balotelli. Mentre Balotelli si complimentava con “Pina-gol” sui social per il 2-2 ottenuto dal Genoa, la dirigenza rossoblù decideva di mettere in stand-by la trattativa per il suo tesseramento. La possibile firma di Balotelli con il Genoa, una storia che dura ormai da 20 giorni, sembra ora più lontana.

I primi contatti tra Balotelli e il Genoa risalgono a inizio ottobre, quando la priorità del club era trovare un sostituto per Malinovskyi, ruolo poi coperto da Gaston Pereiro. Con un contratto simile a quello offerto a Balotelli, il club ha deciso di puntare su Pereiro, lasciando Super Mario in attesa del via libera definitivo, che però non è mai arrivato.

La doppietta di Pinamonti contro il Bologna, insieme alla buona prestazione del giovane Ekhator, ha convinto il Genoa a fermarsi e a non procedere con l’acquisto di Balotelli, almeno per ora. Il club sta comunque cercando di rinforzare la squadra in vista della salvezza, ma gli acquisti decisivi arriveranno probabilmente nella finestra di mercato di gennaio.

Pinamonti, che aveva già giocato nel Genoa nella stagione 2019/20, ha voluto fortemente tornare in Liguria per riscattare una prima esperienza non del tutto soddisfacente. Il Genoa l’ha ingaggiato in prestito oneroso dal Sassuolo, con diritto di riscatto, e con le sue prestazioni sta contribuendo a tenere la squadra in corsa per la salvezza. La doppietta contro il Bologna ha salvato, almeno per il momento, la panchina di Gilardino e ha messo in discussione l’arrivo di Balotelli, dimostrando ancora una volta l’importanza di Pinamonti per i rossoblù.