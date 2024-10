Di Marzio: “Frosinone, esonero per Vivarini. Al suo posto Greco”

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Vincenzo Vivarini non è più l’allenatore del Frosinone. Il tecnico, dopo un inizio di campionato molto complicato, è stato sollevato dall’incarico. A prendere il suo posto potrebbe essere Leandro Greco, attuale allenatore della Primavera del club laziale, che sembra destinato a ricevere la promozione alla guida della prima squadra.

Il cambio in panchina arriva in un momento cruciale per il Frosinone, che sta faticando a trovare continuità in questa stagione, nonostante le aspettative elevate. Vivarini, approdato al Frosinone con l’obiettivo di puntare alle zone alte della classifica, ha avuto difficoltà a ottenere i risultati sperati, portando la società a prendere la decisione di separarsi dall’allenatore.