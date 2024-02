Si è appena concluso il primo tempo di Fiorentina-Lazio, posticipo della 26esima giornata di Serie A. I biancocelesti vincono al momento per 0 a 1 grazie al gol di Luis Alberto al 45′ su assist di Guendouzi. Doccia fredda per i viola che hanno dominato gran parte della prima frazione di gioco sfiorando la rete del vantaggio in più occasioni.

