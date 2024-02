Ex rosa, Dybala: «Non so cosa mi prospetti il futuro»

Protagonista indiscusso di Roma-Torino con la sua tripletta, Paulo Dybala ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita. Ecco le sue dichiarazioni

«Volevo fare una tripletta da molto, la volevo già contro il Cagliari, ma è arrivata stasera ed è servita per vincere. Il Torino ci stava creando pericoli e la partita poteva evolversi in tutti i modi. Sono andato a festeggiare coi tifosi perchè a loro devo un enorme grazie. Io voglio sempre vincere qualche trofeo. Ovviamente il percorso in Europa League è ancora lungo, ma noi sappiamo quali siano i nostri obiettivi e lavoriamo ogni giorno per raggiungerli. Quando sono arrivato qui ho detto che mi sembrava una vita di essere qui. Il futuro non so cosa mi prospetti, ma sicuramente mi godo il presente».