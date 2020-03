L’emergenza Coronavirus assume contorni sempre più drammatici in Italia. Secondo quanto riporta “Leggo” molti ultras non vogliono che riprenda il campionato di Serie A, il primo a esporre questo pensiero è stato “Il Bocia” capo ultras dell’Atalanta, ma non è l’unico. Infatti anche i supporters di Brescia, Milan, Roma, Sampdoria, Genoa, Bologna e anche Lazio sono d’accordo e hanno annunciato che se la Serie A riprenderà, loro diserteranno gli stadi.