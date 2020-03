«Proprio per evitare altro tipo di conseguenze come i ricorsi di alcune società, mi sembra giusto che si riprenda anche a giugno inoltrato e si giochi a luglio e nel caso anche ad agosto. I campionati erano a buon punto e, quindi, mi sembra doveroso completare la stagione. Ovviamente la mia è una speranza perché prima dobbiamo augurarci che la situazione sul fronte dell’emergenza sanitaria possa migliorare. Io ci spero tanto». Queste le parole dell’allenatore del Catania, Cristiano Lucarelli, rilasciate ai microfoni di “La Sicilia” in merito alla ripresa dei campionati vista l’emergenza Coronavirus