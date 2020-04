«È difficile programmare, non sappiamo nemmeno se il campionato finirà». Queste le dichiarazioni di Roberto D’Aversa, chiaro ai microfoni di “SkySport”. Ma il Parma pensa comunque al futuro, anche perché una certezza ce l’ha: Dejan Kulusevski andrà alla Juventus, e l’attacco dovrà essere puntellato. Il ds Faggiano è al lavoro in questo senso per riportare a Parma un giocatore che in due anni ha segnato 22 reti in 66 gare: Sebastian Giovinco (qui le sue parole). Nel biennio 2010-2012, la formica atomica ha lasciato un ottimo ricordo in Emilia, che potrebbe tornare a essere la sua nuova casa in futuro. Non è la prima volta che il nome di Giovinco viene associato al Parma. Già a gennaio, con la possibile partenza di Gervinho, la dirigenza emiliana ci aveva provato. Ora i contatti proseguono con l’agente del giocatore (Cattoli), per provare a verificare se le condizioni per un ritorno saranno possibili o meno. confermare un interessamento è proprio il ds del Parma, Faggiano: «Un suo ritorno? Vedremo” ha dichiarato in diretta. E simpatico è stato il siparietto, subito dopo, con l’alleantore D’Aversa: “Direttore, sono due anni che mi parli di lui. E ora me lo dici?”. “Lascia stare” ha risposto Faggiano, “che poi ci rubano le idee».