Il Direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, in merito all’emergenza Coronavirus, ha dichiarato: “In questi giorni, dalla Cina, in particolare tramite le organizzazioni della Red Cross Society of China e della Hebei Jinde Charities Foundation, sono pervenute alla Farmacia Vaticana donazioni di forniture sanitarie, quale espressione della solidarietà del popolo cinese e delle comunità cattoliche a quanti sono impegnati nel soccorso alle persone colpite dal Covid-19 e nella prevenzione dell’epidemia di Coronavirus in atto. La Santa Sede apprezza il generoso gesto ed esprime riconoscenza”.