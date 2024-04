Serie A: Empoli in vantaggio 1-0 sul Napoli dopo i primi 45′

Termina 1-0 il primo tempo del match di serie A tra Empoli e Napoli. I toscani sono andati in gol al primo affondo: Gyasi va via a destra, dialoga con Fazzini e poi dal fondo la mette morbida sul secondo palo, dove stacca Cerri.

Il Napoli prova a reagire e al 23′ sugli sviluppi di un corner, Kvara, si ritrova il pallone sul versante destro dell’area, salta l’uomo per liberarsi il destro e scarica in porta sul primo palo, con Caprile che salva mettendoci il piede. L’azione però viene fermata per un precedente fallo in attacco del Napoli.

Dieci minuti dopo sono ancora i toscani ad avere una chance di raddoppio. Ripartenza con Niang che entra in area e salta Juan Jesus, poi tocca in verticale per Cambiaghi che si ritrova solo davanti a Meret. Il suo tiro con il sinistro a giro però colpisce la parte esterna del palo. Termina con l’Empoli in vantaggio 1-0 il primo tempo.