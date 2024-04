Serie A: colpo salvezza Empoli, Napoli sconfitto 1 a 0. La classifica aggiornata

Si conclude con il risultato di 1 a 0 il match di Serie A tra Empoli e Napoli. I toscani, grazie alla rete di Cerri realizzata ad inizio gara, stendono i partenopei e conquistano tre punti importanti in chiave salvezza. Altra prestazione deludente da parte dei partenopei che non creano particolari difficoltà agli avversari. Altra frenata per gli uomini di Calzona: così la qualificazione alle coppe europee rischia di sfumare. Fischi da parte dei tifosi del Napoli a termine dell’incontro.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 83

Milan 69

Juventus 64**

Bologna 59

Roma 55*

Lazio 52**

Atalanta 51*

Napoli 49**

Torino 45

Fiorentina 44*

Monza 43

Genoa 39**

Lecce 32

Cagliari 32**

Empoli 31**

Udinese 28*

Hellas Verona 28

Frosinone 27

Sassuolo 26

Salernitana 15

* una gara in meno

** una gara in più