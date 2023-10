Dopo la fumata bianca e l’accordo raggiunto con Sky e Dazn per i diritti tv, il patro del Napoli De Laurentis ha commentato la vicenda definendosi contrario.

Di seguito le sue parole:

«È una sconfitta del calcio italiano, con questa offerta il calcio morirà – ha detto il presidente del Napoli interrompendo la conferenza stampa di Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, al termine dell’odierna assemblea -. Sky e Dazn non sono competenti, non fanno bene al calcio italiano. Non voglio essere polemico – ha ribadito ADL -, il problema è essere imprenditori o prenditori. Queste scelte non implementeranno mai il sistema del calcio italiano, che passa attraverso degli investimenti importanti, il calcio pensa sempre di essere supportato dagli altri. Il calcio italiano è supportato dai propri tifosi, è il tifoso il bene assoluto di un club di calcio, il mio rapporto deve essere con il tifoso, non con Sky o con Dazn. Quando io vendo un pacchetto in cui trovo dentro cinema, Champions, serie tv, intrattenimento – ha aggiunto il numero uno del club partenopeo – non capirò il vero valore del calcio italiano. I miei compagni di squadra in Lega amano essere passivamente operativi nel sistema. Io che non ho mai giocato in maniera passiva detesto operare in questo modo. Poi c’è stupidaggine di fare accordo da cinque anni. In momenti di crisi cinema e calcio sono due cose che vanno fortissimo, sono la panacea ai dolori del quotidiano ma noi questo sogno lo abbiamo messo nel cassetto. Sky e Dazn – ha concluso il presidente del Napoli – non fanno questi grandi investimenti. le modalità di ripresa del nostro calcio fanno ridere rispetto ad esempio alla Premier League».