Intervistato da Sportitalia, l’ex tecnico rosanero Roberto Boscaglia ha analizzato la corsa promozione in Serie B e l’inizio del campionato cadetto:

Di seguito le sue parole:

«Il Parma è partito benissimo, è una squadra forte, che sa quello che vuole ed anche una squadra giovane, il percorso dei gialloblù parte già dallo scorso anno. Sicuramente è una squadra da battere. Però io non dimenticherei altri club come il Palermo, che può fare grandi cose e già ne sta facendo. Qualche outsider, come il Catanzaro in questo momento. Poi ci può essere l’inserimento di qualche altra. Oggi per quello che dice il campo queste sono le squadre da battere».