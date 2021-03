Sul possibile rinvio del match tra Lazio e Torino causa covid, si è espresso il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, che ai microfoni di “Rai Gr Parlamento” ha dichiarato:

«Lazio-Torino? Il nostro orientamento è sempre quello di giocare. Abbiamo firmato un protocollo sanitario col Governo per dare continuità al campionato, ma abbiamo bisogno da parte delle Asl di collaborazione costante, come è sempre accaduto. Per noi la gara si deve giocare, ma se la Asl ha un atteggiamento estremamente duro e restrittivo dobbiamo valutare sulla base di quella che purtroppo è stata la decisione del Collegio di Garanzia del Coni, che su Juve-Napoli ha creato un precedente di giurisprudenza».