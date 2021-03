Nuovi sviluppi nella vicenda che riguarda il Torino, alle prese con 9 positivi al covid in squadra.

La squadra di Nicola, si legge su “Gianlucadimarzio.com, non ha infatti in programma di partire per Roma domani.





Qualora la Lega imponesse di giocare, infatti, il Torino non partirebbe comunque. Secondo il club granata la partita non può non essere rinviata. Ci vuole però un documento chiaro e ufficiale, che alla Lega non è al momento ancora arrivato. Appena sarà consegnata tutta la documentazione necessaria, lo scenario cambierà. Manca quindi ancora la lettera dell’Asl alla Lega, per questo al momento la gara tra Lazio e Torino non è ancora stata rinviata. Ma i granata comunque non partiranno, sperando che alla fine la Lega disponga il rinvio.