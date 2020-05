Continua la lotta per i diritti tv tra le società di Serie A e le emittenti televisive. Da oggi i club potranno far partire le ingiunzioni di pagamento verso le varie tv. Secondo quanto riporta “Tuttosport”, tra le più intransigenti c’è il Napoli, mentre più moderate Juventus, Milan e Inter. Intanto De Siervo punta al dialogo, anche se Sky ha chiesto forti sconti anche in caso di ripresa del campionato, mentre DAZN e Img una dilazione del pagamento.