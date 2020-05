Dopo Padova e Palermo, anche a Bologna è tornata la movida selvaggia, con centinaia di persone che si sono riversate in strada all’inizio della fase 2, poco rispettose delle distanze di sicurezza e senza mascherine, nonostante la pioggia battente delle ultime ore. Una situazione fuori controllo che ha costretto il sindaco Virginio Merola ad intervenire con un lungo post su Facebook nel quale ha avvertito i suoi concittadini di essere intenzionato a richiudere tutto. “Riapriamo sapendo che è un rischio – ha sottolineato -. Con tutte le precauzioni possibili. Ma vorrei che fosse chiaro che non si torna alla vita normale: si continua a lottare contro il virus e si conduce una vita che convive con il rischio di ricadute e contagi. La paura ci serve a praticare la distanza, a indossare correttamente la mascherina. Questa città vive di innovazione, export e conoscenza, con buoni servizi sociali. Molti di voi lavorano ogni giorno nelle imprese di questa città, altri fanno lavori precari, altri studiano. Unitevi con la giusta distanza dall’egoismo di chi vuole tutto come prima. Senza il vostro protagonismo non c’è storia nemmeno per gli adulti”.