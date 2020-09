Pasticcio Roma: rischia di perdere 3-0 a tavolino contro il Verona (la partita è finita 0-0). L’anticipazione è della Gazzetta dello Sport: a quanto pare Diawara non era nella lista dei 25. Ad inizio stagione, infatti, ogni squadra deve consegnare la lista dei 25, a cui si possono aggiungere gli under 22.

Diawara, infatti, è stato inserito in questa sorta di Lista B. Un errore madornale, visto che in questa stagione la lista under 22 prende in considerazione i ragazzi nati dal ’98 in poi. Diawara, invece, è del ’97. Ora la Roma rischia davvero grosso