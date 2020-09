Il Milan continua la sua campagna di rafforzamento sul mercato.

Come possibile colpo in difesa, la dirigenza rossonera, come riporta “Fanpage.it”, starebbe pensando a Nikola Milenkovic della Fiorentina. Commisso per lui, chiede una cifra non inferiore ai 40 milioni di euro

In primis bisognerà vendere Lucas Paquetà. Per lui offerta di 22-22 milioni di euro da parte del Lione. Se l’affare andrà a buon fine, i rossoneri potrebbero dare l’accelerata decisiva per Milenkovic.