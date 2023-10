Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, nel corso della conferenza stampa si è espresso dopo l’assemblea che ha assegnato i diritti tv del campionato a Dazn e Sky.

Di seguito le sue parole:

«Con una amplissima maggioranza, 17 voti favorevoli, la Lega Serie A ha assegnato la trasmissione delle partite del massimo campionato a Dazn e Sky. Ringrazio l’ad De Siervo e la commissione delle squadre per il lavoro svolto. È stato fondamentale partire in anticipo, per arrivare a questa trattativa nelle migliori condizioni possibili visto anche il contesto. Grazie anche al Governo per il cambiamento del regolamento legislativo per arrivare a questo bando, che serve a rendere la Serie A più competitiva. Bisogna riconoscere che il contesto, anche livello internazionale, è complicato e alla fine a fronte di una offerta ritenuta meritevole le squadre hanno deciso di accettare».