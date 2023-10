Ronaldo Vieira, centrocampista dellaSampdoria, ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo la vittoria interna per 2-0 contro il Cosenza.

Di seguito le sue parole:

«La vittoria è quello che volevamo, è stata una bella partita. In settimana c’era un’energia diversa in allenamento rispetto alle ultime settimane, ​abbiamo lavorato bene. Ci mancava solo mettere questa energia anche in partita, per fare vedere che ci siamo anche noi. Adesso non dobbiamo fermarci qua, dobbiamo ripartire da qua e continuare a lavorare. Abbiamo fatto vedere che non volevamo provare solo ad attaccare, ma abbiamo saputo anche difendere in gruppo. Indossare la fascia da capitano è stato un motivo d’orgoglio, sono cinque anni che lavoro per diventare un giocatore importante per la squadra e dare il massimo per la Sampdoria».