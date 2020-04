La Serie A sembra intenzionata a ripartire, nonostante l’emergenza Coronavirus non sia ancora cessata. Secondo quanto riporta “Calcioweb.eu” il presidente della Figc Gravina starebbe pensando di far disputare le partite nelle zone meno colpite, quindi al Sud Italia. Ciò non andrebbe bene a Inter, Milan e Atalanta , che non vogliono rinunciare a disputare le gare nei rispettivi stadi. Infine c’è il Brescia di Cellino che non vuole la ripresa del campionato.