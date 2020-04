«Il rapporto che avevo con Lo Monaco era molto simile a quello che avevo con Mihajlovic, era amore e odio, ma ci volevamo bene. Una volta, appena arrivato, avevo comprato una Ferrari e lui diceva che non era una cosa giusta. Mi minacciava, mi voleva bucare le gomme. Poi ho cominciato a segnare molto e si è calmato un po’. Milan? Un’esperienza incredibile. Sono partito da Catania e arrivato a Milano: firmo il contratto, ma il Milan cercava anche un’altra punta che in quel momento era Tevez. Braida allora mi disse di aspettare. Sono rimasto una settimana in albergo in attesa e mi allenavo in una palestra a Piazza della Repubblica». Queste le parole dell’ex attaccante del Catania, Maxi Lopez, rilasciate ai microfoni di “Sky Calciomercato” che ha raccontato del suo rapporto con l’ex ad Lo Monaco.