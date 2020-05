Una proposta miliardaria per la Serie A. È quella, scrive ilsole24ore.com , che potrebbe arrivare dal fondo di private equity CVC, che gestisce asset per 80 miliardi di dollari e ha già avuto interessi nel mondo dello sport, dalla Formula 1 al rugby.

La proposta, nello specifico, riguarderebbe la costituzione di una newco, ovvero una nuova società, che gestirebbe per il prossimo decennio, a partire dal 2021, i diritti tv del massimo campionato. In sostanza, la newco acquisterebbe i diritti dalla Lega Serie A, assicurando ai 20 club del massimo campionato un grande introito immediato, per poi trattarli direttamente con i vari broadcaster (Sky e DAZN, per fare i due esempi più rilevanti al momento).

Detto che il portale dell’importante quotidiano finanziario non parla di cifre e riporta come CVC non abbia rilasciato commenti, la vera incognita è quella dell’attuale normativa sui diritti radiotelevisivi. Che prevede la loro assegnazione attraverso bando valido per tre anni: quello attuale scade appunto nel 2021 e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare quello nuovo, ma i tempi sono ritardati per l’emergenza Coronavirus.