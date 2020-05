L’attaccante macedone Aleksandar Trajkovski. ex Palermo ora in forza al Maiorca, ha rilasciato un’intervista a gianlucadimarzio.com, durante la diretta Instagram “CasaDiMarzio”. Inevitabile un passaggio sul Palermo: «La società e la città mi sono rimaste nel cuore, spero che possano andare in Serie C nella prossima stagione e poi dove merita. Tifo sempre per loro, magari un giorno tornerà in Serie A. Il primo gol in Serie A è stato bellissimo (contro il Frosinone Dicembre 2015 “alla Del Piero”, ndr), è stato importante per me. Mi ha dato fiducia, poi i complimenti di Del Piero mi hanno dato nuovi stimoli. L’allenatore più importante tra i tanti che ho avuto a Palermo? Non ce n’è uno in particolare, da ognuno di loro ho preso qualcosa e li ringrazio. Ne ho avuti davvero tanti, ho cercato di prendere sempre le cose positive. Tutti mi hanno dato tanto».

Poi un piccolo retroscena di mercato risalente alla scorsa estate, con Trajkovski e il Milan protagonisti: «C’è stato qualcosa, ma non è stato abbastanza. Un po’ c’ho sperato, ma le cose non vanno come vogliamo, poi alla fine sono andato a Maiorca. Questo è il calcio, ci sono vari incastri. Ho avuto qualche offerta in Italia. Quando è arrivata quella del Maiorca ho pensato di provare questa esperienza in Spagna, per cambiare un po’ e provare il calcio spagnolo. Magari un giorno tornerò in Italia».