Serie A: al Gewiss Stadium il Napoli allunga in vetta, Atalanta superata 2-3. La classifica aggiornata

Sfida d’altra classifica quella del Gewiss Stadium. Alle 20.45 è infatti iniziata Atalanta-Napoli, match che vede opporsi la prima della classe, il Napoli, e la terza, l’Atalanta. Partono benissimo gli uomini dell’ex tecnico rosanero Gianpiero Gasperini, che giocano una prima frazione tra corsa e intensità. A sbloccare la gara è una maglia di Retegui che con un mancino sotto la traversa porta i suoi in vantaggio. La squadra di Conte, però, non sta a guardare e trova il pari con una magia di Politano. Per poi, al 40′, trovare la rete del vantaggio con Mc Tominay che finalizza un’azione stupenda.

Nella ripresa, l’Atalanta piazza subito la rete del pari con Lookman e la gara torna in equilibrio. E’ però la squadra di Antonio Conte a mettere la freccia grazie alla rete del proprio centravanti. Lukaku al 78′ è bravo ad insaccare la rete del 2-3.

CLASSIFICA

Napoli – 50

Inter – 44

Atalanta – 43

Juventus – 37

Lazio – 36

Bologna – 33

Fiorentina – 32

Milan – 31

Roma – 27

Udinese – 26

Genoa – 23

Torino – 22

Lecce – 20

Empoli – 20

Parma – 19

Como – 19

Verona – 19

Cagliari – 18

Venezia – 14

Monza – 13