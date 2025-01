Corriere dello Sport: “Genoa-Cornet. Il Como tessera Alli Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Un altro colpo in arrivo per il Genoa. Dopo l’ufficializzazione del difensore Sebastian Otoa, il club ligure è ai dettagli per l’arrivo di Maxwel Cornet, esterno d’attacco classe 1996 con passaporto francese. Il West Ham, proprietario del cartellino, ha dato il via libera al trasferimento in prestito. Come riportato dal Corriere dello Sport, Cornet, noto per la sua velocità e abilità nel dribbling, è considerato perfetto per il gioco del tecnico Patrick Vieira, che sta plasmando la squadra secondo un preciso identikit tattico.

Ritorno in Serie A?

L’attaccante esterno Cengiz Ünder, attualmente al Fenerbahce, potrebbe presto tornare in Italia. Il Torino ha avviato i colloqui per un prestito, e il giocatore turco ha accolto positivamente l’interesse. Tuttavia, come sottolinea il Corriere dello Sport, Ünder si sta prendendo qualche giorno per valutare altre offerte provenienti dalla Francia e da altri Paesi, prima di comunicare la sua decisione.

Il Como accoglie Dele Alli

Intanto, il Como si prepara a ufficializzare l’arrivo di Dele Alli. L’ex stella del calcio inglese, in prova dal mese di dicembre, ha convinto tutti, compreso Cesc Fabregas, che in conferenza stampa ha dichiarato: «Sta lavorando con noi, non gioca una partita da tanto. È tornato a respirare l’aria di una squadra. Lo vedo nel ruolo di Nico Paz, che per noi è un giocatore fondamentale. Speriamo possa tornare quello di una volta». Come evidenziato dal Corriere dello Sport, i lariani sono vicini anche all’acquisto del terzino sinistro Alex Valle, attualmente in prestito al Celtic ma di proprietà del Barcellona.

Annunci e trattative

Il Venezia ha ufficializzato l’arrivo di Alessio Zerbin, mentre in casa Atalanta si riflette sull’eventuale sostituto di Odilon Kossounou, fermo per infortunio. Tra i profili valutati, secondo il Corriere dello Sport, c’è Axel Disasi del Chelsea. Il Parma prosegue la trattativa con il Monza per l’acquisto dell’attaccante Milan Djuric.

Niente Cioffi per l’Al-Ahli

Infine, l’Al-Ahli ha confermato la fiducia al tecnico Matthias Jaissle, smentendo così le voci su un possibile arrivo di Gabriele Cioffi. Come riportato dal Corriere dello Sport, il nome di Massimiliano Allegri resta caldo in vista di giugno, con il suo futuro ancora tutto da scrivere.