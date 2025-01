Serie A: gol e spettacolo al Gewiss Stadium, all’intervallo Napoli avanti di misura sull’Atalanta

Sfida d’altra classifica quella del Gewiss Stadium. Alle 20.45 è infatti iniziata Atalanta-Napoli, match che vede opporsi la prima della classe, il Napoli, e la terza, l’Atalanta. Partono benissimo gli uomini dell’ex tecnico rosanero Gianpiero Gasperini, che giocano una prima frazione tra corsa e intensità. A sbloccare la gara è una maglia di Retegui che con un mancino sotto la traversa porta i suoi in vantaggio. La squadra di Conte, però, non sta a guardare e trova il pari con una magia di Politano. Per poi, al 40′, trovare la rete del vantaggio con Mc Tominay che finalizza un’azione stupenda.

