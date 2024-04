Serie A: 3 a 3 al Mapei, il Sassuolo si fa rimontare dal Milan e resta 19^. La classifica aggiornata

Si è appena concluso il match della 32esima giornata di Serie A tra Sassuolo e Milan. Al Mapei Stadium finisce 3-3: gli uomini di Ballardini partono subito col piede sull’acceleratore, andando sul 2 a 0 in soli dieci minuti grazie a Pinamonti e Laurientè. Il gol di Leao rimette in rossoneri in partita che, nella ripresa, vanno nuovamente sotto di due reti per via della doppietta del numero 11 neroverde. Chukwueze e Okafor, però, ristabiliscono la parità vietando a Ballardini di conquistare i tre punti.

CLASSIFICA

Inter 82

Milan 69

Juventus 63

Bologna 59

Roma 55

Atalanta 50

Lazio 49

Napoli 49

Torino 45

Fiorentina 43

Monza 43

Genoa 38

Lecce 32

Cagliari 30

Empoli 28

Udinese 28

Verona 27

Frosinone 27

Sassuolo 26

Salernitana 15