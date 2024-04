Roma, la vittoria non basta: a fine stagione la società gli dice addio | Impossibile un’altra soluzione

Niente da fare per il giallorosso, che ha già ricevuto la notizia dalla società sulla sua mancata permanenza nella Capitale nonostante ciò che di buono è stato fatto fin qui.

L’aria che si respira in casa Roma è delle più distese, anche se c’è grande voglia di affrontare i prossimi appuntamenti per capire dove può arrivare realmente questa squadra. In campionato la rincorsa alla prossima Champions League si sta facendo sempre più a favore dei giallorossi, con la Magica che si è ricandidata di prepotenza per ottenere un posizionamento del genere. In Europa League poi giovedì le cose sono andate nel migliore dei modi, con il primo atto dei quarti di finale che se lo sono assicurati i giallorossi.

La gara d’andata disputatasi a San Siro infatti si è conclusa con il risultato di 1-0 in favore degli uomini di Daniele De Rossi, maturato grazie ad un colpo di testa di Gianluca Mancini da calcio d’angolo. Un risultato che dunque candida di prepotenza la Lupa ad un accesso alle semifinali, considerando che il ritorno, previsto per giovedì sera, si giocherà tra le mura amiche allo stadio Olimpico.

Questo ottimo periodo romanista però di recente è stato quasi rovinato da una decisione della società della famiglia Friedkin, la quale ha deciso di dire addio al grande protagonista della squadra nonostante la vittoria e le ottime cose fatte in questi mesi. La scelta è parsa quasi obbligata ai piani alti di Trigoria, generando però la disperazione della piazza e di tutto l’ambiente.

Partenza decisa a fine stagione

Nonostante abbia disputato un’ottima annata fino ad ora con la maglia giallorossa, la permanenza di Romelu Lukaku nella Capitale sembra alquanto difficile.

Sono le cifre elevatissime dell’operazione che stanno spingendo la società a non confermarlo. Sia il costo del cartellino elevato (le richieste del Chelsea si aggirano sui 40 mln di euro) e sia il maxi ingaggio percepito hanno convinto i Friedkin a non farsi avanti per il suo acquisto.

Quale futuro per Big Rom?

Visto che l’ipotesi romanista si sta facendo sempre più da parte per il centravanti belga, adesso non resta che capire quale sarà il suo avvenire.

Di sicuro una volta tornato a Londra non rimarrà in maglia Blues, e dovrà trovarsi un’altra sistemazione, che ad oggi corrisponde solamente al nome di Arabia Saudita, dove diversi club sono pronti ad offrirgli un mega stipendio.