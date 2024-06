Serie A 2024/25: prima giornata il 18 agosto. L’ultima il 25 maggio. Tutte le date

Le date ufficiali per le stagioni 2024/25 della Serie A e della Serie B sono state stabilite, segnando l’inizio e la conclusione di due dei principali campionati di calcio italiani. La Serie A inizierà domenica 18 agosto 2024 e si concluderà il 25 maggio 2025, mentre la Serie B prenderà il via un giorno prima, il 17 agosto 2024, e finirà il 9 maggio 2025.

Questo calendario strutturato permette alle squadre di avere un’idea chiara del percorso della stagione, aiutando nella pianificazione degli allenamenti, delle strategie di gioco e della gestione degli infortuni. Inoltre, per i tifosi, queste date forniscono punti di riferimento per seguire con passione i loro team preferiti lungo tutto l’arco del campionato.

Ogni data segna non solo il calcio giocato sul campo, ma anche le attività collaterali che vivono di riflesso agli eventi principali, come le dinamiche del mercato dei trasferimenti, le strategie commerciali dei club e l’interazione con i media e i tifosi. La Serie A e la Serie B, essendo campionati molto seguiti, hanno un impatto significativo non solo a livello sportivo ma anche socio-economico, influenzando le comunità locali e nazionali.

“Il Consiglio ha approvato le date di inizio e fine dell’attività agonistica per la prossima stagione così come di seguito riportate:

Serie A EniLive: inizio 18 agosto 2024 – fine 25 maggio 2025;

Serie BKT: inizio 17 agosto 2024 – fine 9 maggio 2025;

Serie C Now: inizio 25 agosto 2024 – fine 27 aprile 2025;

Serie A Femminile Professionistica: inizio 31 agosto 2024 – fine 18 maggio 2025;

Serie B Femminile: inizio 31 agosto 2024 – fine 18 maggio 2025;

Serie D: inizio 8 settembre 2024 – fine 4 maggio 2025;

Serie C Femminile: inizio 8 settembre 2024 – fine 1° giugno 2025;

Serie A Calcio a 5: inizio 19 ottobre 2024 – fine 21 giugno 2025;

Serie A Calcio a 5 Femminile: inizio 29 settembre 2024 – fine 15 giugno 2025”.