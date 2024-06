Corriere dello Sport: “Piccoli, scatto Cagliari. Atalanta, Godfrey in pugno. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie A.

Dopo Sebastiano Luperto (27), il Cagliari ha già pronto un altro regalo per Davide Nicola (51): si tratta di Roberto Piccoli (23), tornato all’Atalanta dopo il prestito al Lecce, e adesso promesso sposo dei sardi. Si sa, il club giallorosso avrebbe voluto riaverlo dopo la positiva esperienza con Luca Gotti (56) in panchina, ma i bergamaschi non hanno cambiato le condizioni del riscatto e così l’attaccante ha dato la sua disponibilità ad un’altra società. Tornando a Luperto, il difensore è considerato un vero pupillo del tecnico piemontese che quindi potrà riabbracciarlo in questa nuova esperienza: per l’Empoli sono garantiti 3,5 milioni (cifra totale che considera anche l’indennizzo per Nicola), ma fino a ieri il calciatore non aveva ancora definito i dettagli del suo contratto. Piace anche l’attaccante Kevin Carlos (23) ma lo spagnolo, di origini nigeriane, ha diverse richieste con lo Young Boys pronto a sbaragliare la concorrenza. In queste ore l’ufficialità di Nicola, per i prossimi due anni con opzione per il terzo.

NUOVO NERAZZURRO. Anche l’Atalanta ha in pugno un difensore e ci riferiamo a Ben Godfrey (26) dell’Everton. Il duttile calciatore, bloccato per una cifra vicina ai 9 milioni di euro, può giocare anche come centrocampista e terzino. I contatti con i bergamaschi sono partiti nei mesi scorsi e la sua volontà di trasferirsi in Italia si è rivelata fondamentale per convincere il club inglese a farlo partire.

RITORNO IN A. Il possibile ritorno di Pau Lopez (29) in Italia ha scaldato il mercato dei portieri. L’ex Roma è infatti un obiettivo concreto del Como e del Genoa. Anche il Monza si è interessato e proprio in queste ore verrà presa una decisione definitiva dall’estremo difensore spagnolo. Adrian Semper (26) resta così un’idea di Cagliari e Empoli, con il Genoa che ieri ha fatto un nuovo tentativo per Dominik Kotarski (24).

A proposito: dopo l’accelerazione della scorsa settimana, i liguri sono vicinissimi ad Alessandro Zanoli (23) del Napoli. La formula pattuita è quella del prestito con obbligo di riscatto. Gianluca Gaetano (24), invece, resta sempre un nome valido per il Cagliari e la Fiorentina. L’intenzione dei sardi è quella di acquistarlo a titolo definitivo.

Scatenato il Venezia di Eusebio Di Francesco (54): Riccardo Marchizza (26) e Matteo Cancellieri (22) sono tra le prime richieste fatte dal tecnico, interessato anche Luca Mazzitelli (28, piace pure al Parma). Pillole finali. Sebastiano Esposito (21) è ad un passo dall’Empoli e in settimana verranno sistemati gli ultimi aspetti, mentre il fratello Pio (18) è obiettivo concreto del Torino. Domani Alberto Dossena (25) farà le visite mediche per il Como, che lo ha acquistato dal Cagliari per 8 milioni più 2 di bonus.