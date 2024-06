Napoli, Elisabetta moglie di Conte rivendica le sue origini del Sud: “Sono mezza leccese e mezza palermitana“

C’era anche Elisabetta, la dolce metà di Antonio Conte alla presentazione ufficiale del nuovo allenatore del Napoli.

Sembra che Elisabetta Conte abbia un legame molto forte con le sue radici meridionali e sia entusiasta di questa nuova avventura a Napoli insieme alla sua famiglia. La sua apertura e l’affetto verso il Sud si riflettono bene nella sua eccitazione per l’esplorazione di Napoli, una città ricca di storia, cultura e vitalità. Essere “mezza leccese e mezza palermitana” le dà un’identità unica che abbraccia una ricca eredità culturale, rendendo la sua transizione a Napoli non solo un cambio di residenza, ma anche un ritorno alle radici.

Il trasferimento a Napoli sembra essere un passo significativo per la famiglia, soprattutto in un momento così importante per Antonio Conte e la sua carriera con la Società Sportiva Calcio Napoli. Elisabetta e la figlia Vittoria stanno cercando l’appartamento ideale, il che mostra il loro impegno a stabilirsi e a integrarsi nella vita napoletana. La sua dichiarazione al Palazzo Reale dimostra un’anticipazione positiva e un amore per il Sud che sicuramente influenzerà positivamente la sua esperienza nella nuova città.

A chi le ha chiesto se avesse avuto un buon impatto iniziale con Napoli, la moglie dell’allenatore ha dichiarato ai presenti a Palazzo Reale, in occasione della presentazione ufficiale del nuovo allenatore della squadra: «Non vedo l’ora di scoprirla tutta, è favolosa. Il Sud è bellissimo, la mia origine è leccese e palermitana, tutte città in grande espansione».