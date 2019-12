Secondo quanto riportato da “Goalsicilia.it”, in relazione alla situazione che sta vivendo il Calcio Catania in queste ultime settimane, è intervenuto l’assessore allo Sport cittadino Sergio Parisi: «La situazione è serissima e l’obbligo per chi amministra la città è di non abbassare la guardia e vigilare. Insieme al sindaco guardiamo con attenzione a quanto ultimamente si sta muovendo, compreso il reale interessamento di un gruppo di imprenditori e professionisti che stanno cercando di trovare le condizioni per salvare la matricola 11700 e mettere in piedi un progetto serio, di lungo respiro, rispettoso della passione dei tifosi catanesi. Pazienza, serietà e solidità: su questi presupposti chiunque vorrà salvare il calcio a Catania troverà in noi alleati affidabili e partner appassionati».