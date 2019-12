Attraverso il proprio account “Facebook”, la Ludos Palermo Rio Casa Mia ha ufficializzato un importante colpo in vista della seconda parte di stagione con l’acquisto della forte trequartista Clara Cancilla. Colpo di spessore per la Ludos con la calciatrice che viene dall’esperienza in Serie A con la maglia dell’Empoli. Nonostante le numerose richieste, la 17enne ha deciso di accettare la proposta del club rosanero. Si tratta di una calciatrice estremamente tecnica con una buona visione di gioco che può dare ulteriore slancio alla Ludos Palermo Rio Casa Mia.