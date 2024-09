“Sempre penalizzati”: ennesima diatriba nel calcio italiano | Il tecnico perde la pazienza

Nuove polemiche mosse nei confronti degli arbitri da parte di un noto allenatore del calcio italiano, che parla apertamente di “malafede”.

La nuova stagione calcistica sta entrando sempre più nel vivo ed è inevitabile che, con il passare delle giornate e con l’aumentare degli incontri disputati, si assista a scenari di diversa natura. Uno di questi riguarda l’annosa e apparentemente irrisolvibile polemica fra gli allenatori e gli arbitri.

Molto spesso i direttori di gara finiscono nel mirino dei tecnici del nostro calcio per via di decisioni ritenute inique e penalizzanti. C’è chi porta a galla tali malumori con toni pacati (leggansi in tal senso le dichiarazioni di Thiago Motta dopo il controverso episodio del retropassaggio di Olivera al suo portiere in Juventus-Napoli) e chi, invece, sbotta a microfoni aperti.

Ci si augurava che, con l’avvento della tecnologia VAR, molte di queste proteste venissero stoppate per sempre, ma così non è stato. Anche perché (giustamente) in taluni casi il verdetto definitivo è di esclusiva competenza dell’arbitro, senza che possano esserci interventi dalla sala VAR di Lissone.

Al netto di queste considerazioni, va segnalato come nelle scorse ore un allenatore abbia deciso di esternare tutto il proprio malcontento attraverso i social. Una scelta forte, indubbiamente, tesa a puntare il dito contro la classe arbitrale e a “denunciare” i presunti torti subiti.

“Non mi piego alle ingiustizie”: dichiarazioni shock del noto allenatore

Il “J’accuse” di cui vi stiamo dando notizia non proviene dal mondo della Serie A, bensì da quello del campionato di Eccellenza, dove allena Diego Armando Maradona jr. Il tecnico e figlio d’arte siede sulla panchina del Montecalcio, sconfitto dai rivali del Portici con il punteggio di 2-1 nell’ultima giornata.

Sull’esito finale della tenzone, a giudizio di Maradona jr, hanno influito episodi arbitrali controversi, che hanno indotto il classe 1986 a dire la sua su Instagram, per mezzo delle Stories.

Diego Armando Maradona jr si sfoga: “Fatemi del male, ma lasciate in pace i miei ragazzi”

L’allenatore del Montecalcio ha esordito asserendo che, da quando ha intrapreso la sua carriera in panchina (4 anni), ha la netta impressione di penalizzazioni inflitte tacitamente alle compagini da lui allenate. In particolare, riferendosi all’annata in corso, Diego Armando Maradona jr ha evidenziato di non avere mai creduto alla malafede, ma da oggi qualcosa è cambiato e perlomeno un pensiero in tale direzione sorge spontaneo.

“Mia madre e mio padre mi hanno insegnato a combattere le ingiustizie”, ha proseguito il tecnico, dicendo poi di non volersi piegare di fronte a queste ultime e rimarcando “il pregiudizio“ e “la cattiveria” di certe persone. Infine, il dispiacere più grande è che il male fatto a lui ricada sui suoi calciatori, che “non c’entrano nulla”.