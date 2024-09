Conte perde il titolare: infortunio grave per il big | Addio campionato

Brutte notizie in quel di Castelvolturno. Un titolare della rosa azzurra si fa male e deve rinunciare a giocare le prossime partite.

Dopo una partenza non proprio eccellente, che ha visto una netta sconfitta in casa del Verona, il Napoli è tornato a ruggire. La cura Antonio Conte pare farsi sentire, e la squadra azzurra sta iniziando ad esprimere un bel gioco e soprattutto ad ottenere buoni risultati in campionato, unica competizione a cui i partenopei prendono parte in questa annata (escludendo ovviamente la Coppa Italia).

Il morale in casa azzurra dunque è tornato alto, e i tifosi hanno ritrovato l’entusiasmo. Il pareggio ottenuto nella gara dello Stadium contro i rivali della Juventus non ha regalato forti emozioni, ma ha messo in mostra una grande solidità della squadra campana, che non ha affatto sofferto le offensive della Vecchia Signora, anzi, ha quasi rischiato di fare il colpaccio.

Tuttavia dopo la partita di Torino non sono giunte buone novità per l’allenatore salentino. Stando a quanto fuoriesce da Castelvolturno infatti un titolare della rosa si è fatto male seriamente, tanto che dovrà rimanere ai box per diverso tempo.

Pesante ko in casa napoletana

Pochi minuti dopo l’inizio della partita con la Juventus, Alex Meret ha iniziato ad accusare qualche problema. L’estremo difensore azzurro ha provato a stringere i denti, fino a che però, al 36esimo minuto del primo tempo, ha dovuto mollare la presa. Il calciatore ha chiesto il cambio, e al suo posto è entrato il giovane Elia Capirle, che non ha affatto sfigurato.

Nelle scorse ore poi l’ex portiere di Udinese e Spal si è sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, e la diagnosi è stata tristemente chiara: per lui si è trattato di una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Problema non da poco dunque, che lo costringerà ad un lungo stop.

Quando torna Meret?

L’infortunio patito dal portiere azzurro lo costringerà a dover rimanere ai box per un periodo tra i 15 e i 30 giorni. Di conseguenza di sicuro l’estremo difensore tornerà dopo la prossima sosta nazionali di ottobre. Al suo posto dunque verrà confermato proprio il giovane Caprile, che si appresta ad esordire al primo minuto del prossimo turno di Serie A.

E’ ovvio poi che Meret non potrà rispondere nemmeno alla convocazione in nazionale del ct Luciano Spalletti.