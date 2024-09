Contattato Xavi: Serie A, il catalano vicino alla panchina | L’annuncio è incredibile

Il tecnico spagnolo è ad un passo dall’approdo nel nostro campionato: una big lo ha contattato per guidare la squadra.

Non tutte le storie d’amore vanno a lieto fine. Spesso e volentieri ex calciatori e bandiere dei club, una volta ritiratisi e intrapresa la carriera da allenatore, vengono chiamati dalle vecchie squadre proprio per sedere in panchina. Ci sono casi in cui le cose vanno piuttosto bene, come è accaduto ad esempio con i vari Zidane, Ancelotti o Conte. Altri invece che non trovano risultati importanti, come per Pirlo, Gattuso e tanti altri.

Tra questi troviamo anche Xavi. L’ex centrocampista ha fatto la storia del Barcellona da calciatore, e qualche stagione fa è passato sulla panchina dei catalani. I risultati in questa nuova veste però non sono stati gli stessi. Il tecnico, nonostante abbia vinto una Liga, è stato esonerato lo scorso anno dopo un’annata non proprio eccellente, con la società blaugrana che ha deciso di puntare su Flick.

Smaltita la delusione per essere stato mandato via dal club della sua vita però il campione del mondo 2010 voleva rimettersi in gioco fin da subito. Fino ad ora però Xavi non ha ricevuto proposte, ed è rimasto libero. Tuttavia nelle scorse ore qualcosa si è mosso in maniera inaspettata. Un club di Serie A ha contattato l’allenatore per farlo sedere sulla propria panchina.

Una big italiana vicina a Xavi

Nelle ultime ore abbiamo assistito al caos più totale dalle parti di Trigoria. La Roma ha infatti deciso di esonerare Daniele De Rossi, tra le proteste dei tifosi e, in un certo qual modo, anche dei giocatori. Al suo posto sulla panchina romanista è arrivato Ivan Juric.

Tuttavia la famiglia Friedkin non aveva indicato il tecnico croato come prima scelta. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal noto giornalista Ivan Zazzaroni infatti la società capitolina aveva contattato anche Xavi per la panchina, il quale però avrebbe rifiutato la proposta.

Non solo Xavi: ecco gli altri allenatori sulla lista dei Friedkin

Ricevuto il no da parte del tecnico catalano, la proprietà statunitense ha deciso a quel punto di contattare Pioli, che però aveva già un accordo con l’Al Nassr, e Farioli, il quale invece è alla guida dell’Ajax.

Solo dopo il rifiuto di questi ultimi si è virato su Ivan Juric, che dunque si ritrova sulla panchina giallorossa come quarta scelta.