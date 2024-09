Il prossimo esonerato sei tu: in Italia cade un’altra panchina | La sconfitta è impossibile da digerire

Parecchi licenziamenti nelle panchine italiane. L’ultima partita potrebbe condannare il mister.

Il nostro campionato ha cambiato totalmente pagina. Con la sessione di mercato estiva molti club sono riusciti a formare delle rose parecchio competitive. La Juventus ha rinnovato totalmente la sua squadra con degli ottimi acquisti, così come tante altre società, tra cui rientra di sicuro la Roma. I cambiamenti però non sono avvenuti solo per i calciatori.

Infatti molte squadre hanno deciso di voltare pagina affidando la panchina ad un nuovo tecnico. Con l’addio di Max Allegri la vecchia signora ha aperto le porte ad un giovane mister. Thiago Motta è ora a capo della formazione bianconera. Non solo a Torino però c’è stata la volontà di cambiare. I figli del Vesuvio infatti hanno portato al Diego Armando Maradona l’ex CT della nazionale Antonio Conte.

Molte modifiche apportate nelle panchine italiane sono state comprensibili, altri allenatori invece sono stati esonerati in maniera quasi ingiusta. Basta pensare a Daniele De Rossi che dopo poche giornate è dovuto andare via dalla Lupa. Di cambiamenti dunque ne sono avvenuti diversi, ma pare che non sia finita qui. Alcune notizie infatti ci informano di un altro imminente esonero. Vediamo chi sarà lo sfortunato .

Sconfitte nelle ultime giornate. La società dice basta

Nelle ultime giornate in Serie C uno dei club non sta fornendo i risultati sperati. Dopo le ultime partite che gli ha visti sconfitti, la dirigenza ha minacciato di esonerare l’attuale allenatore.

L’Ascoli nelle sue prime 5 giornate di campionato ha portato a casa 7 punti, finalizzati da due vittore ed un pareggio. Dopo il match con la Lucchese che ha visto i marchigiani essere sconfitti per 2-1, la dirigenza si è soffermata sulla probabile partenza di Massimo Carrera attuale allenatore della squadra.

7 punti in 5 partite non sono pochi ma potrebbero bastare per salutare Carrera

Massimo Carrera è un allenatore ed ex calciatore. Lo si conosce per i suoi anni passati alla Juventus dove ha anche vinto vari trofei: Serie A, Coppa Italia , Coppa Uefa, e la Champions League 1995/96. Attualmente allena in Serie C, proprio nell’Ascoli.

I suoi risultati non stanno convincendo la dirigenza che pare voglia dargli il ben servito. Il campionato però e iniziato da poco e potrebbe essere una decisione frettolosa per il club cambiare panchina. Aspettiamo dunque le prossime giornate per sapere il destino del tecnico.