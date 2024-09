CLAMOROSO: “Partita rinviata per pioggia” | Oltre Atalanta-Como c’è un altro stop improvviso

Dopo il posticipo dell’ultimo match della quinta giornata di Serie A, un’altra gara importante è stata rinviata a sorpresa.

Nella serata di ieri si sarebbe dovuto giocare il posticipo del quinto turno di campionato italiano tra Atalanta e Como. Le due squadre erano pronte per scendere in campo al Gewiss Stadium, ma una forte pioggia ha cambiato tutti i piani. Il campo era ormai impraticabile, e le verifiche del direttore di gara hanno portato prima ad uno slittamento del match alle 21.45, mentre in seguito, con la situazione che non è migliorata, si è deciso di far slittare l’incontro a questa sera.

L’acqua però sta continuando in queste ore ad abbattersi sul calcio europeo: un altra partita è infatti stata rinviata causa pioggia. La sfida tra AFC Wimbledon e Newcastle, valevole per il 3° turno della Carabao Cup, la coppa di Lega Inglese, non è stata disputata a causa delle inondazioni imperversatesi sulla città. Il match in questione infatti si sarebbe dovuto disputare questa sera, ma gli inattesi eventi atmosferici hanno sconvolto tutti i piani.

A quanto pare infatti una vera e propria alluvione si è abbattuta sulla città che avrebbe dovuto ospitare l’incontro, ed ha colpito in maniera importante non solo la zona vicina al ‘Cherry Red Records’, ma anche altri quartieri. Il campo di gioco però è stato colpito in maniera particolare, tanto che si è addirittura venuta a creare una voragine in mezzo al campo.

Quando si giocherà il match di coppa tra le due squadre?

Le due società hanno dunque deciso di far slittare la partita, che si disputerà il prossimo 1 ottobre. La cosa curiosa però è che il match non si giocherà in casa del club che sorge nel quartiere londinese.

L’evento infatti sarà svolto nel campo dei rivali, ovvero al St James’ Park. Uno svantaggio ulteriore dunque per il Wimbledon, che oltre alla differenza di categoria dovrà affrontare anche in trasferta questo delicato incontro.

Cambia tutto il calendario del Wimbledon

Decidendo di giocare l’incontro di coppa martedì prossimo, cambia ancora il calendario del club londinese. Infatti in quella data era in programma il match di campionato tra il Wimbledon e il Crewe Alexandra.

Spostando però la gara di coppa, anche la partita di quarta serie inglese è stata rinviata. Ancora non è chiaro il giorno in cui questa verrà recuperata.