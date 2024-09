Voglio questo club’: Alexander Arnold ha deciso | Affare da 140 milioni

Il terzino del Liverpool ha scelto quale sarà il nuovo club: trattativa in chiusura per una barca di soldi

Il calciatore in questione lo conosciamo bene: terzino del Liverpool, classe 1998 che ha esordito nella nazionale inglese nel 2018 a capo del tecnico Gareth Southgate. E’ risultato vincitore di trofei di competizioni nazionali con i Reds, quali un campionato inglese nell’anno 2019/2020, successivamente una coppa d’Inghilterra nell’anno 2021/2022, due coppe di Lega inglese nel 2021/2022 e 2022/2023. Altrettanto ottimi i traguardi raggiunti nelle competizioni internazionali, infatti risale all’anno 2018/2019 una Champions League, sempre nel 2019 una Supercoppa Uefa e infine, nello stesso anno ha vinto anche una Coppa del mondo per club.

Giocatore di esperienza, non solo nel complicato campionato della Premier League, ma in Europa (infatti sappiamo che è stato vincitore di una Champions League) e nella nazionale inglese. Non si tratta solo di esperienza, tema centrale è anche la sua tecnica, considerato uno dei migliori terzini in Europa e capace anche di essere impiegato come mezzala di centrocampo.

Essendo un giocatore così noto non solo nel campionato inglese, ma nel mondo del calcio in generale, diversi club si sono interessati a lui. In merito a ciò di recente sono giunte alcune voci di mercato che vedevano l’Inter incuriosita dal calciatore che sarà in scadenza di contratto a giugno 2025.

Alexander Arnold vicino ad un nuovo club

Il terzino dei Reds ha deciso di accostarsi ad un nuovo club, ma non è come sembra! Infatti Alexander Arnold non ha interesse nel lasciare la sua squadra ed iniziare una nuova avventura da calciatore, ma vorrebbe che la squadra in questione diventasse sua. E’ tutto vero: Il terzino inglese ha deciso di acquistare un club.

Sarebbe un affare da sballo, si tratterebbe addirittura di centinaia di milioni di euro, per la precisione si parla di 140 milioni per acquistare una squadra di Ligue 1, ovvero il Nantes.

Non sarebbe il primo giocatore a fare un passo del genere

Arnold ha deciso di imbattersi in questa nuova avventura, ad aiutarlo sembrerebbe esserci il padre che controllerà l’operazione gestita da una società di investimento che risiede a Londra. Non sappiamo ancora con certezza la risposta dell’attuale presidente del Nantes Waldemar Kita dopo aver ricevuto questa sostanziosa offerta.

Sono diversi i calciatori che negli anni si sono susseguiti e che hanno scelto di iniziare una carriera da proprietari di club di calcio. Uno su tutti, Kylian Mbappé, diventato infatti il nuovo proprietario del Caen, squadra che gioca nella Ligue 2.