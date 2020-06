Come ufficializzato dalla Rai attraverso un messaggio su Twitter, sono ufficiali gli orari delle gare di Coppa Italia Juventus-Milan e Napoli-Inter, rispettivamente in programma venerdì 12 e sabato 13 giugno, le quali si giocheranno infatti alle 21.

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, Juventus-Milan e Napoli-Inter si giocheranno senza tempi supplementari per evitare un ulteriore dispendio fisico ai calciatori. In caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore per stabilire le finaliste.