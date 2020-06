Nelle ultime ore, la Lega Pro ha reso noto il calendario dei playoff e dei playout, eccolo qui di seguito.

PLAYOFF

FASE PLAYOFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica MERCOLEDI’ 01 LUGLIO 2020

2° Turno – Gara unica DOMENICA 05 LUGLIO 2020

FASE PLAYOFF NAZIONALE

1° Turno – Gara unica GIOVEDI’ 09 LUGLIO 2020

2° Turno – Gara unica LUNEDI’ 13 LUGLIO 2020

FINAL FOUR

Semifinali – Gara unica VENERDI’ 17 LUGLIO 2020

Finale – Gara unica MERCOLEDI’ 22 LUGLIO 2020

PLAYOUT

Gara di Andata SABATO 27 GIUGNO 2020

Gara di Ritorno MARTEDI’ 30 GIUGNO 2020

COPPA ITALIA LEGA PRO

Per quanto riguarda la Coppa Italia la Lega Pro ha ufficializzato la data della finale tra Ternana e Juventus Under23. Questa si disputerà in gara unica il 27 giugno 2020. Luogo ed orario saranno comunicati successivamente.

Modalità di svolgimento della Coppa Italia

“In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, per determinare la squadra vincente la Finale di Coppa Italia Serie C, saranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Qualora, al termine del secondo tempo supplementare, permanga la situazione di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.