Semifinale Playoff Serie B, Stroppa presenta Cremonese-Catanzaro: «Conosciamo nostro valore»

Domani sera, alle ore 20.30, andrà in scena il secondo atto della semifinale tra Cremonese e Catanzaro, valida per i playoff di B. Il match, all’andata è terminato 2-2 e dunque entrambe le formazioni dovranno mettere in campo il massimo sforzo per raggiungere la finale. Per presentare il match è intervenuto in conferenza stampa il tecnico della Cremonese Stoppa.

«Andata? Chiaramente c’è stato molto dispiacere per non avere vinto, visto come si era messa, ma, d’altro canto conosciamo benissimo i valori delle 2 squadre, e sappiamo che si riparte dal pareggio. Ora c’è il secondo tempo, con tutte le buone premesse che ci portiamo dietro proprio grazie alla prestazione dell’andata. Si è un po’ staccata la spina? Sì, abbiamo smesso di giocare, abbiamo sbagliato la gestione del palleggio dopo il loro gol. Regalavamo troppo facilmente la palla e loro ci hanno ci hanno messi in difficoltà a livello di attenzione con diverse folate. Per me non è stata una flessione a livello fisico. Zini? Allora, c’è stato un episodio che mi è rimasto: quando abbiamo segnato lo 0-2 i loro tifosi ci hanno applaudito come a dire che eravamo troppo forti, ma poi, subito dopo, hanno ricominciato a incitare i loro ragazzi. Io mi aspetto esattamente questo dallo Zini, tutto lo stadio deve farsi sentire nel momento del bisogno, non solo la curva».

«Gol poco dopo aver segnato? Della serie dobbiamo trovare solo cose negative… Io direi che è solo un altro episodio. La mia richiesta per il rientro in campo dopo l’intervallo era quella di cercare di fare subito il secondo gol e ci siamo riusciti. Poi è un peccato averlo preso subito dopo. Ma dobbiamo solo continuare a fare quel tipo di partita lì. Formazione? Non prendo in considerazione le diffide. Domani è già come una finale e dobbiamo solo pensare a passare l’ostacolo. Dobbiamo pensare a giocare come se fosse l’ultima partita. Settimana? Ho sensazioni assolutamente positive. La squadra si è ripresa totalmente. I ragazzi, dall’ultima giornata all’altra sera sono stati impressionanti per l’impegno mostrato in allenamento e in partita. Ci siamo confrontati anche con le immagini e con i video, a nostro modo di vedere ci sono stati più pregi che difetti martedì. Cattiveria? Al di là dell’episodio di Abrego sul 2-2, in cui perdiamo banalmente palla a centrocampo, c’è stata anche tanta bravura dell’avversario. Noi dal canto nostro la cattiveria l’abbiamo messa in campo alla grande e con costanza. Come sta fisicamente la squadra? Mi aspetto esattamente lo stesso tipo di partita giocata al Ceravolo. Siamo tutti sul pezzo e sono tutti a disposizione. Ciofani? Con Daniel abbiamo avuto un bel confronto anche a gennaio, dove gli ho espresso tutto il mio apprezzamento. Adesso gli sto dando quello che si merita. È un attaccante molto completo, mi sarebbe davvero piaciuto averlo già anni fa, in altre mie squadre. La scelta di martedì è stata azzeccata, sì, ma non dimentico gli altri, ho ben tre scelte possibili».